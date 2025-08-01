Орбан бідкається через торгову угоду між ЄС і США: це економічний автогол

Угорський прем’єр Віктор Орбан накинувся на ЄС з черговою порцією критики через укладену торгову угоду зі США.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільника уряду Угорщини наводить Telex.

Зокрема, Орбан вважає, що Великій Британії вдалось укласти з американцями кращу торгову угоду, ніж ЄС.

На його думку, Європейський Союз помилився, коли не сприйняв серйозно президента США Дональда Трампа.

"Не треба було стояти там, як занімілий кролик, треба було проявити ініціативу", – вважає прем’єр-міністр Угорщини.

Він також переконаний, що керівництво ЄС "зруйнувало все, що можна було зруйнувати в цій угоді".

"Це жахлива економічна угода, економічний автогол", – сказав Орбан.

Повертаючись до укладеної між ЄС і США угоди, Орбан зазначив: "Ми такі, які ми є. Слабкі, безглузді, галасливі, ми повчаємо інших, тоді як у нас немає сили, коли справа доходить до переговорів, ми не виявляємо таланту та здібностей, тому це найгірше поєднання".

27 липня після перемовин у шотландському Торнбері США та ЄС оголосили про укладення рамкової торговельної угоди, що закріпила мита на європейський імпорт до США на рівні 15%.

Це стало підсумком багатьох місяців перемовин на тлі погроз з боку США встановити мита на європейські товари у розмірі 30% з 1 серпня, тоді як ЄС сподівався зберегти основну ставку тарифів на рівні 10%.

Президент США Дональд Трамп похвалив домовленість як "найбільшу угоду, яка будь-коли укладалася".

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