Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь обрушился на ЕС с очередной порцией критики из-за заключённого торгового соглашения с США.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы правительства Венгрии приводит Telex.

В частности, Орбан считает, что Великобритании удалось заключить с американцами более выгодное торговое соглашение, чем Европейскому Союзу.

По его мнению, Европейский Союз допустил ошибку, не восприняв всерьёз президента США Дональда Трампа.

"Не нужно было стоять там, как застывший кролик, нужно было проявить инициативу", – считает премьер-министр Венгрии.

Он также убеждён, что руководство ЕС "разрушило всё, что можно было разрушить в этом соглашении".

"Это ужасная экономическая сделка, экономический автогол", – сказал Орбан.

Возвращаясь к заключённому соглашению между ЕС и США, Орбан отметил: "Мы такие, какие мы есть. Слабые, бессмысленные, шумные, поучаем других, в то время как у нас нет силы, когда дело доходит до переговоров, мы не проявляем ни таланта, ни способностей, поэтому это худшее сочетание".

Напомним, 27 июля после переговоров в шотландском Торнбери США и ЕС объявили о заключении рамочного торгового соглашения, закрепившего пошлины на европейский импорт в США на уровне 15%.

Это стало итогом многих месяцев переговоров на фоне угроз со стороны США установить пошлины на европейские товары в размере 30% с 1 августа, тогда как ЕС надеялся сохранить основную ставку тарифов на уровне 10%.

Президент США Дональд Трамп похвалил договоренность как "крупнейшее соглашение, которое когда-либо заключалось".

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