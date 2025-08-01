Глава Збройних сил Франції: до 2030 року Росія становитиме реальну загрозу для Європи

Начальник генштабу Франції Тьєррі Буркхард вважає, що за п’ять років Росія може стати "реальною загрозою" для Європи.

Свою оцінку військової ситуації в Європі французький генерал дав британській газеті The Economist, повідомляє "Європейська правда".

На думку Буркхарда, військові методи європейців повинні еволюціонувати і адаптуватися до нових умов.

Він також переконаний, що в конфлікті російський народ завжди виживе на "п'ять хвилин довше за нас".

"Його досвід, величезна чисельність і витривалість роблять російську армію ефективною... і, отже, небезпечною", – зазначив генерал.

З огляду на загрозу, яку становить РФ, Буркхард вважає, що США не залишать Європу. Також він покладає надію на розвиток відносин між Францією, Великою Британією та Німеччиною, що стане в майбутньому важелем впливу.

Він переконаний, що цей союз, який зміцнюється в останні місяці, може стати "європейським стовпом НАТО".

Генерал також описує зміну методів ведення війни, зокрема, за його словами, вирішальне значення матиме високотехнологічна зброя, така як крилаті ракети SCALP. Однак вони дорого коштують і повинні доповнюватися дешевими боєприпасами, призначеними для виснаження противника.

Крім обладнання, не слід нехтувати тактикою і організацією. Сьогодні всі армії мають безпілотні літальні апарати, але найефективнішими будуть ті, хто зможе поєднати їх "на землі, в повітрі і на морі".

Після всіх цих рекомендацій Буркхард визнає, що якщо Франція дійсно опиниться під загрозою з боку Росії, "питання буде не в звичайних озброєннях, а в ядерному стримуванні".

Нещодавно президент Франції Емманюель Макрон закликав до суттєвого збільшення витрат на оборону країни, зокрема, через загрозу з боку Росії.

Він також наголошував на особливій ролі Парижа та Лондона в забезпеченні європейської безпеки.