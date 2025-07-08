Макрон: Британія та Франція відповідальні за безпеку Європи

Президент Франції Емманюель Макрон під час виступу в британському парламенті у вівторок наголосив на особливій ролі Парижа та Лондона в забезпеченні європейської безпеки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

У виступі перед обома палатами парламенту Британії Макрон заявив, що Лондон і Париж повинні "захищати міжнародний порядок" у традиціях британського лідера часів війни Вінстона Черчилля.

Він зробив цей заклик на тлі "нехтування міжнародними правилами дестабілізаційними державами", які "намагаються розділити світ на свою користь".

"Наші дві країни несуть особливу відповідальність за безпеку континенту. Сьогодні в Європі на кону стоїть наша здатність взяти на себе відповідальність за забезпечення безпеки нашого континенту в більшій мірі", – наголосив французький президент.

Крім того, Макрон закликав британських законодавців "зменшити надмірну залежність від США та Китаю".

Президент Франції виступив у британському парламенті після того, як він і його дружина Бріжит у вівторок прибули з триденним державним візитом до Британії.

У середу Макрон проведе двосторонні переговори з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, а в останній день візиту планується двосторонній саміт паралельно із зустріччю "коаліції рішучих".