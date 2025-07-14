Макрон хоче суттєвого збільшення витрат на оборону через загрозу РФ

Президент Франції Емманюель Макрон у неділю закликав до суттєвого збільшення витрат на оборону країни, зокрема, через загрозу з боку Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву французького президента наводить Euractiv.

Макрон попередив, що свобода Європи перебуває під загрозою, як ніколи з моменту Другої світової війни.

"Ми живемо в переломний момент", – сказав Макрон у промові перед збройними силами напередодні національного свята – Дня взяття Бастилії.

У своїй промові він також засудив "імперіалістичну політику", "анексійні прагнення" та ідею "права сильного", маючи на увазі Росію.

"Ніколи ще мир на нашому континенті не залежав такою мірою від рішень, які ми приймаємо зараз", – підкреслив французький президент.

За його словами, оборонний бюджет Франції повинен бути збільшений на 3,5 млрд євро у 2026 році, а потім ще на 3 млрд євро у 2027 році.

"Якщо ви хочете, щоб вас боялися, ви маєте бути сильними", – сказав він, закликавши всі урядові відомства до "мобілізації" для національної оборони.

Крім збільшення бюджету, французький уряд також прагне зміцнити "національну згуртованість" в умовах глобальних криз, заявили представники Єлисейського палацу.

Очікується, що Макрон окреслить можливу кампанію з мобілізації молоді, якій має бути надана "можливість служити", заявили представники його адміністрації.

Як відомо, Начальник французького Генштабу Тьєррі Бурхар вважає, що Росія є довгостроковою і масштабною загрозою для країни та що Кремль визначив Францію "однією з пріоритетних цілей".

Сам Макрон під час виступу в британському парламенті у вівторок наголосив на особливій ролі Парижа та Лондона в забезпеченні європейської безпеки.