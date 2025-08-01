Апеляційний суд Боснії підтвердив рік в'язниці для Додіка

Апеляційний суд Боснії і Герцеговини підтвердив у п'ятницю, 1 серпня, попереднє рішення суду, за яким президента Республіки Сербської Мілорада Додіка засудили до одного року тюремного ув'язнення.

Про це пише AP, передає "Європейська правда".

Суд Боснії і Герцеговини підтвердив попереднє рішення, за яким Додіка засудили до одного року тюремного ув'язнення, а також – позбавлення права займатися політичною діяльністю протягом шести років за сепаратистські дії.

У березні 2025 року прокуратура Боснії видала ордер на арешт Додіка та ще двох високопосадовців Республіки Сербської за антиконституційну діяльність.

Це сталось після того, як у лютому суд засудив Додіка до одного року ув'язнення і шестирічної заборони обіймати державні посади.

Його визнали винним у порушенні конституційного порядку, зокрема через ігнорування рішень верховного представника міжнародної спільноти в Боснії, Крістіана Шмідта, та ухвалення законів, які обмежують юрисдикцію державних інституцій у Республіці Сербській.

Додік публічно відмовився визнавати юрисдикцію державних органів та заявив, що не підкориться арешту.

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