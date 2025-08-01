Апелляционный суд Боснии подтвердил год тюрьмы для Додика

Апелляционный суд Боснии и Герцеговины подтвердил в пятницу, 1 августа, предыдущее решение суда, по которому президент Республики Сербской Милорад Додик приговорен к одному году тюремного заключения.

Об этом пишет AP, передает "Европейская правда".

Суд Боснии и Герцеговины подтвердил предыдущее решение, согласно которому Додика приговорили к одному году тюремного заключения, а также лишили права заниматься политической деятельностью в течение шести лет за сепаратистские действия.

В марте 2025 года прокуратура Боснии выдала ордер на арест Додика и еще двух высокопоставленных чиновников Республики Сербской за антиконституционную деятельность.

Это произошло после того, как в феврале суд приговорил Додика к одному году заключения и шестилетнему запрету занимать государственные должности.

Его признали виновным в нарушении конституционного порядка, в частности из-за игнорирования решений верховного представителя международного сообщества в Боснии Кристиана Шмидта и принятия законов, ограничивающих юрисдикцию государственных институтов в Республике Сербской.

Додик публично отказался признавать юрисдикцию государственных органов и заявил, что не подчинится аресту.

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