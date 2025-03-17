Боснійська поліція видала ордер на арешт Додіка

Прикордонна поліція, що представляє центральну владу Боснії і Герцеговини, видала ордер на арешт лідера Республіки Сербської Мілорада Додіка.

Про це повідомило Bloomberg, інформує "Європейська правда".

Як зазначено, крім Додіка ордери видали ще щодо двох високопосадовців Республіки Сербської.

Ордери на арешт було видано після того, як вони не з'явилися за повісткою в прокуратуру БіГ на допит, оскільки їх підозрюють у "посяганні на конституційний лад" після того, як парламент РС ухвалив закони, що забороняють діяльність деяких судових і поліцейських установ на території Республіки Сербської.

Ордер означає, що будь-який співробітник поліції в БіГ, який їх помітить, повинен їх затримати.

У відповідь Додік оголосив, що Республіка Сербська створить власну прикордонну поліцію.

Оскільки Додік був засуджений у першій інстанції судом БіГ до одного року в'язниці та шестирічної заборони на політичну діяльність за неповагу до рішень верховного представника, влада Республіки Сербської прийняла низку неконституційних законів.

Ці закони зустріли майже повне засудження в усьому світі, від держсекретаря США Марко Рубіо до генерального секретаря НАТО Марка Рютте та кількох іноземних посольств у БіГ.

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