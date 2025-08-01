У Бельгії місцевий політик втрапив у скандал через старе фото з нацистським прапором

Колишній заступник мера бельгійського міста Нівель, 24-річний Жермен Дальне, опинився в центрі скандалу через стару фотографію, на якій він стоїть у трусах і вкритий нацистським прапором.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTL.

Напередодні в Instagram опублікували фото, на якому юнак стоїть спиною до камери в одних трусах, вкритий нацистським прапором. Кілька користувачів соцмережі поширили фото, тегнувши місто Нівіль і безпосередньо Дальне.

"Джерело стверджує, що він був "п'яний до нестями" під час події, але на 100% підтверджує його особу", – сказав анонімний автор публікації.

Пізніше сам Дальне підтвердив журналістам, що на фотографії зображений саме він.

За словами політика, фото було зроблене кілька років тому, коли він був у скаутському таборі. Тоді Дальне разом з товаришами вкрав нацистський прапор зі складу військового реквізиту.

"Під час вечірки, де було забагато алкоголю, я, як і інші, був не при собі. Я опинився в одних трусах, а на спину мені поклали прапор. Це груба помилка, але без будь-якого політичного чи ідеологічного підтексту. Ще раз висловлюю свої найщиріші вибачення", – додав він.

Представництво центристської партії Les Engages, яке очолює міську раду Нівеля, засудило інцидент, наголосивши, що "жодні виправдання – вік, обставини чи алкогольне сп'яніння – не можуть виправдати використання такого важкого символу ненависті та історичних страждань".

Водночас там застерегли від "перетворення публічної дискусії на самосуд" і попередили про "ризики надмірного вживання алкоголю, особливо серед молоді".

Нагадаємо, у 2023 році ультраправого нідерландського депутата Пепіна ван Хоувелінгена оштрафували на 450 євро за публікацію фотографій із нацистським прапором.

Минулого року місцевий політик на півночі Німеччини, який опублікував фотографію секс-ляльки у футболці клубу "Санкт-Паулі" з петлею на шиї, пішов у відставку після хвилі критики.