В Бельгии местный политик попал в скандал из-за старого фото с нацистским флагом

Бывший заместитель мэра бельгийского города Нивель, 24-летний Жермен Дальне, оказался в центре скандала из-за старой фотографии, на которой он стоит в трусах и покрыт нацистским флагом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTL.

Накануне в Instagram опубликовали фото, на котором юноша стоит спиной к камере в одних трусах, покрытый нацистским флагом. Несколько пользователей соцсети распространили фото, отметив город Нивель и непосредственно Дальне.

"Источник утверждает, что он был "пьян в стельку" во время происшествия, но на 100% подтверждает его личность", – сказал анонимный автор публикации.

Позже сам Дальне подтвердил журналистам, что на фотографии изображен именно он.

По словам политика, фото было сделано несколько лет назад, когда он был в скаутском лагере. Тогда Дальне вместе с товарищами украл нацистский флаг со склада военного реквизита.

"Во время вечеринки, где было слишком много алкоголя, я, как и другие, был не в себе. Я оказался в одних трусах, а на спину мне положили флаг. Это грубая ошибка, но без какого-либо политического или идеологического подтекста. Еще раз приношу свои искренние извинения", – добавил он.

Представительство центристской партии Les Engages, возглавляющей городской совет Нивеля, осудило инцидент, подчеркнув, что "никакие оправдания – возраст, обстоятельства или алкогольное опьянение – не могут оправдать использование такого тяжелого символа ненависти и исторических страданий".

В то же время там предостерегли от "превращения публичной дискуссии в самосуд" и предупредили о "рисках чрезмерного употребления алкоголя, особенно среди молодежи".

Напомним, в 2023 году ультраправого нидерландского депутата Пепина ван Хоувелингена оштрафовали на 450 евро за публикацию фотографий с нацистским флагом.

В прошлом году местный политик на севере Германии, который опубликовал фотографию секс-куклы в футболке клуба "Санкт-Паули" с петлей на шее, ушел в отставку после волны критики.