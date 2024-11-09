Німецький політик подав у відставку через фото з секс-лялькою з нацистським логотипом

Місцевий політик на півночі Німеччини, який опублікував фотографію секс-ляльки у футболці клубу "Санкт-Паулі" з петлею на шиї, пішов у відставку після хвилі критики.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

На фото Булента Буюкбайрама, члена Християнсько-демократичного союзу у місті Дельменхорст, на голові ляльки було також написано "shit St Pauli", а літери "S" нагадували логотип СС, головної воєнізованої сили нацистів.

Клуб Бундесліги "Санкт-Паулі", що базується в Гамбурзі, заявив, що розгляне можливість судового позову, а Буюкбайрам вибачився і пішов у відставку зі своєї місцевої посади.

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"Це була дурість, помилка. Я отримую серйозні погрози. Я вибачився перед "Санкт-Паулі", – визнав політик.

Клуб Бундесліги "Санкт-Паулі" відомий своєю лівою базою прихильників.

Вони також беруть активну участь у соціальних проєктах у громаді і відомі своєю підтримкою біженців і меншин, а також такими проєктами, як встановлення бджолиних вуликів на даху стадіону з метою підвищення екологічної обізнаності.

Раніше цього року Міністерство закордонних справ Сербії надіслало ноту протесту посольству Хорватії у зв’язку зі спаленням на фестивалі ляльки з обличчям сербського президента Александара Вучича.