Як у США "розмазали" Трампа за поступки Путіну та чи допоможе це Україні

Дії президента США Дональда Трампа на Алясці отримали серйозну критику, але під час переговорів з очільником Кремля Владіміром Путіним "катастрофи" не сталося. Фінальні обриси мирної угоди, яку світ пропонуватиме (або нав'язуватиме) Путіну, ще не визначені. Про них, зокрема, йшлося на зустрічі Зеленський-Трамп минулої ночі.

І Україна матиме тут сильного союзника.

За ті дні, що минули після зустрічі з Путіним, президент США опинився під значним тиском зсередини своєї країни.

Усе це – разом з європейською підтримкою – може допомогти Україні, хоча не дає гарантію успіху.

Докладно про це – в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Трамп під тиском. Як американці стають ключовим союзником України у впливі на Білий дім. Далі – стислий її виклад.

За офіційною версією американської влади, переговори лідерів США та Росії, що відбулися у п'ятницю (а за київським часом у ніч проти суботи) на військовій базі у місті Анкоридж на Алясці – стали неймовірним успіхом президента. Трамп сам оголосив про це на дивній короткій пресконференції, яку провів разом з Путіним.

Але з перших хвилин у щирості цієї заяви виник сумнів.

По-перше, американські коментатори одразу звернули увагу, що завжди емоційний Трамп цього разу, всупереч своїм словам, не "випромінював радість" від перемоги.

По-друге, Трамп і Путін чомусь скасували офіційний обід (а також переговори у широкому складі).

По-третє – попри заяви про "майже узгоджені" деталі миру, конкретики про це майже не прозвучало.

Та найголовніше – під час зустрічі з Путіним обнулилися обіцянки Дональда Трампа про негайні "серйозні наслідки" для Росії у разі, якщо очільник Кремля не погодиться на припинення вогню.

Вийшовши до преси, Трамп жодного разу не згадав ані про припинення вогню, ані про санкції, а далі у інтерв'ю Fox News уточнив, що відмовляється від тиску на Росію принаймні на кілька тижнів. Мовляв, це дозволить досягнути ще кращого результату і отримати не перемир'я, а одразу угоду про стійкий мир.

От тільки цим поясненням у США мало хто повірив.

Вже у суботу Білий дім зіштовхнувся з потоком критики на свою адресу. Усі без винятку ключові політичні медіа в США вийшли з критичними публікаціями про переговори на Алясці. Причому що далі – то критика ставала жорсткішою.

"Президент приїхав на саміт з обіцянками про "серйозні наслідки", якщо не буде досягнуто домовленості про припинення вогню. А поїхав з саміту – відмовившись від цього, без жодних наслідків (для Росії)", – дорікає американське ділове видання Wall Street Journal.

До критики долучилися навіть лояльні до президента медіа.

"Тиск – єдина мова, яку розуміє Путін", – пояснили в коливній статті New York Post. Як вважають, NYP є єдиною паперовою газетою, яку проглядає Трамп.

Інший приклад того, що республіканці не сприйняли розворот на Алясці – це ефір лояльного до Трампа телеканалу Fox News.

Чи не єдиними, хто в ефірі ставав на захист стратегії Трампа, були чинні урядовці.

Наприклад, колишній спецпредставник Трампа по Україні Курт Волкер не ховався за дипломатичними виразами і повідомив глядачам Fox: Дональд Трамп програв ці переговори.

"Я ненавиджу проводити аналогії з 1930-ми, але саме воно, це дуже схоже на Мюнхенську угоду з Гітлером", – підсумував Волкер.

Така тотальна критика змусила Білий дім до "антикризових" дій.

У понеділок Трампу довелося особисто включитися у гасіння інформаційної пожежі і переконувати твітами виборців, що критика зустрічі на Алясці – безпідставна. Щоправда, це пояснення не супроводжувалося аргументами.

Докладніше – в матеріалі Трамп під тиском. Як американці стають ключовим союзником України у впливі на Білий дім.