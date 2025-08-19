Как в США "размазали" Трампа за уступки Путину и поможет ли это Украине

Действия президента США Дональда Трампа на Аляске подверглись серьезной критике, но во время переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным "катастрофы" не произошло. Окончательные очертания мирного соглашения, которое мир будет предлагать (или навязывать) Путину, еще не определены. О них, в частности, шла речь на встрече Зеленский-Трамп прошлой ночью.

И Украина будет иметь здесь сильного союзника.

За дни, прошедшие после встречи с Путиным, президент США оказался под значительным давлением изнутри своей страны.

Все это – вместе с европейской поддержкой – может помочь Украине, хотя и не дает гарантии успеха.

По официальной версии американских властей, переговоры лидеров США и России, состоявшиеся в пятницу (а по киевскому времени в ночь на субботу) на военной базе в городе Анкоридж на Аляске, стали невероятным успехом президента. Трамп сам объявил об этом на странной короткой пресс-конференции, которую провел вместе с Путиным.

Но с первых минут в искренности этого заявления возникло сомнение.

Во-первых, американские комментаторы сразу обратили внимание, что всегда эмоциональный Трамп на этот раз, вопреки своим словам, не "излучал радость" от победы.

Во-вторых, Трамп и Путин почему-то отменили официальный обед (а также переговоры в широком составе).

В-третьих, несмотря на заявления о "почти согласованных" деталях мира, конкретики об этом почти не прозвучало.

Но самое главное – во время встречи с Путиным обнулились обещания Дональда Трампа о немедленных "серьезных последствиях" для России в случае, если глава Кремля не согласится на прекращение огня.

Выйдя к прессе, Трамп ни разу не упомянул ни о прекращении огня, ни о санкциях, а затем в интервью Fox News уточнил, что отказывается от давления на Россию по крайней мере на несколько недель. Мол, это позволит достичь еще лучшего результата и получить не перемирие, а сразу соглашение о прочном мире.

Вот только этому объяснению в США мало кто поверил.

Уже в субботу Белый дом столкнулся с потоком критики в свой адрес. Все без исключения ключевые политические СМИ в США вышли с критическими публикациями о переговорах на Аляске. Причем чем дальше, тем критика становилась жестче.

"Президент приехал на саммит с обещаниями о "серьезных последствиях", если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня. А уехал с саммита – отказавшись от этого, без каких-либо последствий (для России)", – упрекает американское деловое издание Wall Street Journal.

К критике присоединились даже лояльные президенту СМИ.

"Давление – единственный язык, который понимает Путин", – пояснили в колеблющейся статье New York Post. Как считают, NYP является единственной бумажной газетой, которую просматривает Трамп.

Другой пример того, что республиканцы не восприняли разворот на Аляске – это эфир лояльного к Трампу телеканала Fox News.

Едва ли не единственными, кто в эфире встал на защиту стратегии Трампа, были действующие чиновники.

Например, бывший спецпредставитель Трампа по Украине Курт Волкер не скрывался за дипломатическими выражениями и сообщил зрителям Fox: Дональд Трамп проиграл эти переговоры.

"Я ненавижу проводить аналогии с 1930-ми, но именно оно, это очень похоже на Мюнхенское соглашение с Гитлером", – подытожил Волкер.

Такая тотальная критика вынудила Белый дом к "антикризисным" действиям.

В понедельник Трампу пришлось лично включиться в тушение информационного пожара и убеждать твитами избирателей, что критика встречи на Аляске – беспочвенна. Правда, это объяснение не сопровождалось аргументами.

