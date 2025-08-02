Ukraine Facility: уряд змінив план реформ, необхідних для отримання коштів від ЄС

1 серпня уряд України ухвалив рішення про внесення змін до "Плану України" – плану реформ, необхідних для отримання коштів ЄС за програмою Ukraine Facility.

Про це повідомив у суботу міністр економіки Олексій Соболев, пише "Європейська правда".

Міністр пояснив необхідність змін потребою "актуалізувати зобовʼязання", оскільки, за його словами, з моменту початку підготовки "Плану України" минуло вже два роки.

За словами Соболева, деякі строки з плану потрібно подовжити, а деякі скоротити, а також – додати посилання на конкретні акти права ЄС та уточнити формулювання кроків.

"Можливість внесення змін до плану обговорювалася з Єврокомісією від самого початку. Вона передбачена регламентом про створення Ukraine Facility, і наші команди спільно працювали над узгодженням коректив останні кілька місяців", – повідомив міністр.

Він додав, що обсяг та зміст зобовʼязань Києва перед європейськими партнерами залишаються такими ж, як і були.

"Ми надалі будемо виконувати план відповідно до його оновленої версії. Зміни стосуватимуться кроків від 3 кварталу 2025 року, тож ми вже починаємо рухатися за новим графіком. І деякі зобов’язання виконаємо швидше, ніж домовлялися з партнерами при початковому формуванні плану", – написав міністр.

До кінця вересня нову версію плану має затвердити Рада ЄС.

Нагадаємо, з початку 2024 року головною лінією фінансової допомоги Україні з боку ЄС стала програма за назвою Ukraine Facility із заявленою вартістю в 50 млрд євро.

Починаючи з 2-го кварталу 2024 року ЄС прив'язує надання коштів до втілення Україною реформ. На кожний квартал Україна має індикатори – певні зміни, які Київ має втілити або рішення, які має ухвалити. А щоби додатково юридично підтвердити свою готовність, уряд прописав усі кроки та терміни виконання у документі за назвою "План України".

25 липня речник Єврокомісії заявив у коментарі "Європейській правді", що наступний транш Ukraine Facility уріжуть, бо Київ не провів обіцяні реформи.

Минулого тижня дипломатичними каналами Брюссель попередив Україну: у разі, якщо Верховна Рада не відновить повною мірою незалежність антикорупційних органів, низка програм фінансування України будуть заморожені.