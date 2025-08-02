Ukraine Facility: правительство изменило план реформ, необходимых для получения средств от ЕС

1 августа правительство Украины приняло решение о внесении изменений в "План Украины" – план реформ, необходимых для получения средств ЕС по программе Ukraine Facility.

Об этом сообщил в субботу министр экономики Алексей Соболев, пишет "Европейская правда".

Министр объяснил необходимость изменений потребностью "актуализировать обязательства", поскольку, по его словам, с момента начала подготовки "Плана Украины" прошло уже два года.

По словам Соболева, некоторые сроки из плана нужно продлить, а некоторые сократить, а также – добавить ссылки на конкретные акты права ЕС и уточнить формулировки шагов.

"Возможность внесения изменений в план обсуждалась с Еврокомиссией с самого начала. Она предусмотрена регламентом о создании Ukraine Facility, и наши команды совместно работали над согласованием корректив последние несколько месяцев", – сообщил министр.

Он добавил, что объем и содержание обязательств Киева перед европейскими партнерами остаются такими же, как и были.

"Мы будем и дальше выполнять план в соответствии с его обновленной версией. Изменения коснутся шагов, начиная с 3 квартала 2025 года, поэтому мы уже начинаем двигаться по новому графику. И некоторые обязательства выполним быстрее, чем договаривались с партнерами при первоначальном формировании плана", – написал министр.

До конца сентября новую версию плана должна утвердить Рада ЕС.

Напомним, с начала 2024 года главной линией финансовой помощи Украине со стороны ЕС стала программа под названием Ukraine Facility с заявленной стоимостью в 50 млрд евро.

Начиная со 2-го квартала 2024 года ЕС привязывает предоставление средств к реализации Украиной реформ. На каждый квартал у Украины есть индикаторы – определенные изменения, которые Киев должен внедрить, или решения, которые должен принять. А чтобы дополнительно юридически подтвердить свою готовность, правительство прописало все шаги и сроки выполнения в документе под названием "План Украины".

25 июля спикер Еврокомиссии заявил в комментарии "Европейской правде", что следующий транш Ukraine Facility урежут, потому что Киев не провел обещанные реформы.

На прошлой неделе по дипломатическим каналам Брюссель предупредил Украину: в случае, если Верховная Рада не восстановит в полной мере независимость антикоррупционных органов, ряд программ финансирования Украины будут заморожены.