Майже половина поляків вважають, що Туск повинен піти у відставку з поста прем’єра

Опитування United Surveys для Wirtualna Polska показало, що майже половина поляків підтримують відставку Дональда Туска з посади прем'єр-міністра Польщі.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує RMF FM.

Опитування United Surveys, проведене IBRiS для Wirtualna Polska, було зроблене методом CATI/CAWI 25-27 липня. Учасникам поставили запитання, чи повинен Дональд Туск подати у відставку і припинити виконувати обов'язки прем'єр-міністра.

38,2% респондентів відповіли "однозначно так". "Скоріше так" відповіли 10,4% респондентів.

Це означає, що 48,6% учасників опитування вважають, що зміна на посаді прем'єр-міністра є необхідною.

Серед противників відставки Туска варіант "однозначно ні" обрали 20,9%, а "скоріше ні" – 22,9% опитаних.

Згідно з опитуванням, 85% виборців керівної коаліції проти відставки Дональда Туска. Більшість виборців нинішньої опозиції (72% респондентів) відповіли на запитання "однозначно так", 8% – "скоріше так".

Нагадаємо, після провалених президентських виборів коаліція на чолі з Туском опинилася в непростих для себе умовах.

Голова уряду відреагував миттєво – провів у Сеймі голосування про вотум довіри собі. А на додачу провів реконструкцію свого уряду.

Читайте детальніше: Міністри помсти та контрнаступу: для чого Дональд Туск оновлює уряд Польщі