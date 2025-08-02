Почти половина поляков считают, что Туск должен уйти в отставку с поста премьера

Опрос United Surveys для Wirtualna Polska показал, что почти половина поляков поддерживают отставку Дональда Туска с поста премьер-министра Польши.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Опрос United Surveys, проведенный IBRiS для Wirtualna Polska, был сделан методом CATI/CAWI 25-27 июля. Участникам задали вопрос, должен ли Дональд Туск подать в отставку и прекратить исполнение обязанностей премьер-министра.

38,2% респондентов ответили "однозначно да". "Скорее да" ответили 10,4% респондентов.

Это означает, что 48,6% участников опроса считают, что смена на посту премьер-министра необходима.

Среди противников отставки Туска вариант "однозначно нет" выбрали 20,9%, а "скорее нет" – 22,9% опрошенных.

Согласно опросу, 85% избирателей правящей коалиции против отставки Дональда Туска. Большинство избирателей нынешней оппозиции (72% респондентов) ответили на вопрос "однозначно да", 8% – "скорее да".

Напомним, после провальных президентских выборов коалиция во главе с Туском оказалась в непростых для себя условиях.

Глава правительства отреагировал мгновенно – провел в Сейме голосование о вотуме доверия себе. А в придачу провел реконструкцию своего правительства.

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