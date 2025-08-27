Як ініціативи нового президента Польщі бʼють по українцях і відносинах із Києвом

У понеділок 25 серпня президент Кароль Навроцький ветував поправки до трьох законів, підготовлених урядом, зокрема до закону про допомогу громадянам України.

"Закон, запропонований 3,5 роки тому, сьогодні повинен бути скоригований. Я переконаний, що всі великі політичні групи чітко заявляють, що "800+" повинні отримувати тільки ті біженці з України, які працюють", – переконаний президент Польщі.

Він додав, що те саме стосується охорони здоров'я: "громадяни Польщі отримують гірше ставлення, ніж наші гості з України".

Водночас глава держави оголосив про подання власного законопроєкту, який має ускладнити отримання польського громадянства, підвищити покарання за незаконний перетин кордону та заборонити пропаганду "ідеології бандеризму".

Про те, як ці зміни вплинуть на українських біженців і на саму Польщу, читайте в статті журналістки (Варшава) Олени Бабакової Покарати і принизити українців. Що стоїть за новими ініціативами президента Польщі. Далі – стислий її виклад.

Ідею скасувати або суттєво обмежити виплату сімейної допомоги біженцям з України у публічний дискурс ще у 2023 році ввела ультраправа партія "Конфедерація". Згодом ця ідея потрапила до мейнстриму.

І не варто думати, що лише президент Польщі Кароль Навроцький, за яким стоїть партія "Право і справедливість", такий неемпатичний, а прем’єр-міністр Дональд Туск та його партія "Громадянська коаліція" підтримували цю ідею тільки під час кампанії.

У квітні Міністерство внутрішніх справ уряду Туска зареєструвало законопроєкт, який мав скасувати доступ до "800+" для безробітних українців. Саме з "ущільнення допомоги", а не з залучення лікарів чи програмістів, нинішня партія влади зробила візитівку своєї міграційної політики.

Тож святе обурення уряду Туска рішенням президента свідчить не так про пробудження гуманізму, як про те, що Навроцький захопив лідерство у гонці за приниження українців.

Ветуючи закон про допомогу громадянам України, Кароль Навроцький також оголосив про блокування беззастережного доступу біженців до Національної служби охорони здоров'я.

Але цей крок, на відміну від рівня виплат, вже напряму суперечить директиві ЄС про тимчасовий захист.

Наразі українські біженці мають беззастережний доступ до державної охорони здоров'я в усьому ЄС.

Через вето президента сотні тисяч людей опиняються в правовому вакуумі.

Термін їхнього перебування спливає 30 вересня 2025 року. І якщо ця проблема не буде вирішена, постраждають як українці, навіть ті, хто працює і сплачує податки, так і польський бізнес, для якого працюють ці українці.

Серед ініціатив президента Навроцького також була анонсована поправка до закону про польське громадянство.

Зараз особи, які отримують польський паспорт, фактично проживають у Польщі щонайменше 10-11 років. Тепер цей показник пропонується збільшити на сім років.

Ще однією вигаданою проблемою є боротьба з "ідеологією бандеризму".

Реалізація ідей Навроцького на практиці нічого не дає полякам – крім символічного удару по біженцях і поглиблення соціальних розбіжностей всередині Польщі.

Що можна ще очікувати від реалізації цих ініціатив?

Українські біженці будуть змушені шукати, де сховатися від політичної війни президента Навроцького та прем’єра Туска. Адже вони стали заручниками у цій війні, при цьому немає жодної впливової сили, яка подбала би про їхній порятунок.

А польська міграційна політика – замість того, щоб відповідати на реальні виклики, – остаточно перетвориться на змагання, хто продемонструє більшу неприязнь до іноземців.

