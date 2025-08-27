Как инициативы нового президента Польши бьют по украинцам и отношениям с Киевом

В понедельник, 25 августа, президент Кароль Навроцкий наложил вето на поправки к трем законам, подготовленным правительством, в частности к закону о помощи гражданам Украины.

"Закон, предложенный 3,5 года назад, сегодня должен быть скорректирован. Я убежден, что все крупные политические группы четко заявляют, что "800+" должны получать только те беженцы из Украины, которые работают", – убежден президент Польши.

Он добавил, что то же самое касается здравоохранения: "граждане Польши получают худшее отношение, чем наши гости из Украины".

В то же время глава государства объявил о представлении собственного законопроекта, который должен усложнить получение польского гражданства, повысить наказание за незаконное пересечение границы и запретить пропаганду "идеологии бандеризма".

О том, как эти изменения повлияют на украинских беженцев и на саму Польшу, читайте в статье журналистки (Варшава) Елены Бабаковой Наказать и унизить украинцев. Что стоит за новыми инициативами президента Польши. Далее – краткое изложение статьи.

Идею отменить или существенно ограничить выплату семейного пособия беженцам из Украины в публичный дискурс еще в 2023 году ввела ультраправая партия "Конфедерация". Впоследствии эта идея попала в мейнстрим.

И не стоит думать, что только президент Польши Кароль Навроцкий, за которым стоит партия "Право и справедливость", такой неэмпатичный, а премьер-министр Дональд Туск и его партия "Гражданская коалиция" поддерживали эту идею только во время кампании.

В апреле Министерство внутренних дел правительства Туска зарегистрировало законопроект, который должен был отменить доступ к "800+" для безработных украинцев. Именно на "уплотнении помощи", а не на привлечении врачей или программистов, нынешняя партия власти сделала визитку своей миграционной политики.

Поэтому святое возмущение правительства Туска решением президента свидетельствует не столько о пробуждении гуманизма, сколько о том, что Навроцкий захватил лидерство в гонке за унижение украинцев.

Ветовав закон о помощи гражданам Украины, Кароль Навроцкий также объявил о блокировании безоговорочного доступа беженцев к Национальной службе здравоохранения.

Но этот шаг, в отличие от уровня выплат, уже напрямую противоречит директиве ЕС о временной защите.

Сейчас украинские беженцы имеют беспрепятственный доступ к государственному здравоохранению во всем ЕС.

Из-за вето президента сотни тысяч людей оказываются в правовом вакууме.

Срок их пребывания истекает 30 сентября 2025 года. И если эта проблема не будет решена, пострадают как украинцы, даже те, кто работает и платит налоги, так и польский бизнес, для которого работают эти украинцы.

Среди инициатив президента Навроцкого также была анонсирована поправка к закону о польском гражданстве.

Сейчас лица, получающие польский паспорт, фактически проживают в Польше не менее 10-11 лет. Теперь этот показатель предлагается увеличить на семь лет.

Еще одной выдуманной проблемой является борьба с "идеологией бандеризма".

Реализация идей Навроцкого на практике ничего не дает полякам – кроме символического удара по беженцам и углубления социальных разногласий внутри Польши.

Что еще можно ожидать от реализации этих инициатив?

Украинские беженцы будут вынуждены искать, где спрятаться от политической войны президента Навроцкого и премьера Туска. Ведь они стали заложниками в этой войне, при этом нет ни одной влиятельной силы, которая позаботилась бы об их спасении.

А польская миграционная политика – вместо того, чтобы отвечать на реальные вызовы, – окончательно превратится в соревнование, кто продемонстрирует большую неприязнь к иностранцам.

