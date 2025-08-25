Президент Польщі заветував закон про допомогу громадянам України

Президент Польщі Кароль Навроцький вирішив накласти вето на закон, який стосується допомоги українцям, які втікають від війни.

Про це повідомило у п’ятницю польське видання Onet, пише "Європейська правда".

Навроцький зазначив, що за 3,5 роки повномасштабної війни РФ стратегічні інтереси Польщі не змінилися, а Росія є найбільшою загрозою для безпеки. Однак, за його словами, ситуація у сфері фінансів та суспільних настроїв істотно змінилася.

"Закон про допомогу громадянам України, який я отримав, не вносить поправок, щодо яких точилася публічна дискусія. Я не змінюю своєї думки і маю намір виконувати свої зобов'язання. Вважаю, що (допомогу) "800+" повинні отримувати лише ті українці, які приймають виклик працювати в Польщі", – наголосив він.

Нова редакція закону про допомогу громадянам України, заветована Навроцьким, також передбачає продовження тимчасового захисту, що надається громадянам України, які втікають від війни, до 4 березня 2026 року.

"Я вважаю, що ми повинні досягти тут певної соціальної справедливості. Поляки у своїй країні повинні бути принаймні на рівних з нашими гостями з України. Для мене це принципове питання, тому я не підписав закон про допомогу громадянам України в такому вигляді", – цитує також пояснення Навроцького Interia.

Водночас він додав, що запропонував свій проєкт закону з цього питання.

"Закликаю уряд і всі партії в парламенті протягом двох тижнів наполегливо працювати над формою цього закону", – сказав він.

Голова канцелярії польського президента Збігнев Богуцький на пресконференції у понеділок наголосив, що це рішення не спрямовано проти українців, які перебувають у Польщі.

Він підкреслив, що змін не повинні боятися ті, хто легально працює, сплачує податки або має власний бізнес. "Однак була група, яка не виявляла до цього інтересу", – додав він.

Богуцький зазначив, що закон має бути справедливим щодо поляків.

"Саме поляки є господарями у своїй країні, і саме поляки повинні мати найбільші привілеї, а не будь-яка інша національність", – сказав він.

Нагадаємо, раніше Навроцький закликав Сейм заборонити "бандерівський прапор" у Польщі після інцидентів, що сталися під час концерту білоруського репера у Варшаві.