Проєкт Навроцького, що обмежує допомогу українцям, подано до Сейму Польщі

Новий законопроєкт президента Польщі Кароля Навроцького, що обмежує допомогу українцям, передбачає доступ до послуг та охорони здоров'я лише для тих громадян, які працюють і сплачують внески в Польщі.

Як пише "Європейська правда", про це заявив у понеділок глава канцелярії польського президента Збігнєв Богуцький, його цитує RMF FM.

За словами Богуцького, президентський проєкт щодо допомоги громадянам України вже подано до Сейму.

Як він сказав, президентський проєкт передбачає, зокрема, доступ до послуг та охорони здоров'я тільки для осіб, які працюють і сплачують внески в Польщі.

"Не може бути ситуації, коли поляки перебувають у гіршому становищі, ніж громадяни України. Досі так було, і цей уряд продовжував це пропонувати", – сказав Богуцький на телеканалі Telewizja Republika.

Він підкреслив, що президент Навроцький відкритий до нових пропозицій.

Він також закликав спікера Сейму Шимона Головню не направляти на громадське обговорення як проєкт щодо українців, так і проєкт щодо заморожування цін на енергоносії, щоб вони могли бути швидко схвалені.

Він пообіцяв, що письмово звернеться з таким проханням до спікера.

Богуцький також заявив, що нинішній уряд мав півтора року, щоб прийняти "хороші рішення", адаптовані до потреб сьогодення, так, "щоб вони були справедливими насамперед для поляків, але також справедливими для всіх українців, які чесно увійшли в польську соціально-економічну систему".

25 серпня президент Польщі Кароль Навроцький заветував нову редакцію закону про допомогу громадянам України.

Також він анонсував законодавчу ініціативу, яка у Кримінальному кодексі Польщі прирівняє "бандерівський символ" до нацистських і комуністичних символів.

У Києві попередили Польщу про наміри "реагувати", якщо Сейм заборонить червоно-чорну символіку.