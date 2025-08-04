У Латвії підприємців звинувачують у продажу продукції для армії РФ на мільйони євро

В Латвії прокуратура висунула звинувачення членам правління місцевої компанії SIA "Arta-F" у постачанні швейної фурнітури та різної сировини для виробництва форми для російської армії на суму понад шість мільйонів євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Служба державної безпеки (СДБ) Латвії раніше повідомила, що запропонувала звинуватити голову та члена правління компанії в непрямій передачі майна стороні, яка бере участь у збройному конфлікті, що відбувається за межами Латвії, та відмиванні грошей у великих розмірах.

Як з’ясували місцеві ЗМІ, головою правління "Arta-F" до липня 2024 року, коли була відкрита процедура неплатоспроможності компанії, був Владислав Андрєєв, а Віталій Андрєєв був членом правління. Вони також є власниками компанії.

В ході розслідування СДБ встановила, що зареєстрована в Латвії компанія поставляла свою продукцію – застібки для одягу, кріплення та інші елементи – зареєстрованим в Росії компаніям "БТК Груп" і "Округ", які використовували цю продукцію для виробництва обмундирування для армії держави-агресора.

Загалом після повномасштабного вторгнення Росії в Україну цим російським компаніям було поставлено понад 1000 тонн продукції "Arta-F" на суму понад шість мільйонів євро.

Крім того, в ході розслідування СДБ з'ясувалося, що зареєстрована в Латвії компанія з 2023 року використовувала інші компанії, в тому числі підставні фірми, як посередників для приховування цієї незаконної співпраці.

Нещодавно в уряді Литви розповідали, що Росія використовує медичні винятки для обходу санкцій, які дозволяють отримувати товари подвійного призначення для потреб російської армії.

А у Польщі в травні троє осіб опинилися за ґратами у зв’язку з ігноруванням санкцій ЄС, запроваджених проти Росії і Білорусі.