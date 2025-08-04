В Латвии предпринимателей обвиняют в продаже продукции для армии РФ на миллионы евро

В Латвии прокуратура предъявила обвинения членам правления местной компании SIA "Arta-F" в поставке швейной фурнитуры и различного сырья для производства формы для российской армии на сумму более 6 млн евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии ранее сообщила, что предложила обвинить председателя и члена правления компании в косвенной передаче имущества стороне, участвующей в вооруженном конфликте, происходящем за пределами Латвии, и отмывании денег в крупных размерах.

Как выяснили местные СМИ, председателем правления "Arta-F" до июля 2024 года, когда была открыта процедура неплатежеспособности компании, был Владислав Андреев, а Виталий Андреев был членом правления. Они также являются владельцами компании.

В ходе расследования СГБ установила, что зарегистрированная в Латвии компания поставляла свою продукцию – застежки для одежды, крепления и другие элементы – зарегистрированным в России компаниям "БТК Групп" и "Округ", которые использовали эту продукцию для производства обмундирования для армии государства-агрессора.

Всего после вторжения России в Украину этим российским компаниям было поставлено более 1000 тонн продукции "Arta-F" на сумму более шести миллионов евро.

Кроме того, в ходе расследования СГБ выяснилось, что зарегистрированная в Латвии компания с 2023 года намеренно использовала другие компании, в том числе подставные фирмы в качестве посредников для сокрытия этого незаконного сотрудничества.

Недавно в правительстве Литвы рассказывали, что Россия использует медицинские исключения для обхода санкций, которые позволяют получать товары двойного назначения для нужд российской армии.

А в Польше в мае три человека оказались за решеткой в связи с игнорированием санкций ЕС, введенных против России и Беларуси.