У Польщі викрили кількох порушників санкцій проти РФ і Білорусі

У Польщі троє осіб опинилися за ґратами у зв’язку з ігноруванням санкцій ЄС, запроваджених проти Росії і Білорусі.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Представники податкової служби у Мазовецькому воєводстві викрили трьох осіб, що всупереч європейським санкціям імпортували деревину з Білорусі і Росії. Затриманим висунули звинувачення та ухвалили рішення про арешт на три місяці.

За висновками розслідування, одна з польських компаній імпортує білоруську фанеру з берези обхідними шляхами через Казахстан, таким чином обходячи санкції. У рамках розслідування проводили обшуки в офісах і на складах зазначеної компанії та у домівках трьох підозрюваних.

Нагадаємо, 13 травня міністри фінансів ЄС обговорять деталі 17-го санкційного пакета проти Росії, який зараз готують європейські країни.

Вихідними лідери "коаліції рішучих", перебуваючи у Києві, заявили про готовність різко посилити санкції проти РФ, якщо Москва не погодиться на 30-денне припинення вогню з 12 травня.