У Львові почали ексгумації польських вояків, загиблих на початку Другої світової

У Львові польсько-українська команда почала пошуково-ексгумаційні роботи з метою перепоховання польських військових, загиблих на початку Другої світової війни.

Про це повідомили у пресслужбі українського Міністерства культури і стратегічних комунікацій, пише "Європейська правда".

Пошуково-ексгумаційні роботи почали 4 серпня на території колишнього цвинтаря на Збоїщах з метою перепоховати рештки польських військових, представників різних етносів, загиблих під час оборони Львова від військ нацистської Німеччини.

"Роботи проходять у межах двосторонньої співпраці, спрямованої на спільне осмислення історичних подій", – зазначили у міністерстві.

Повноцінного кладовища на місці поховання зараз немає – цвинтар проіснував до 1960-х років, а у 1987 році був остаточно ліквідований. Після розпаду СРСР там встановили символічний хрест.

Ексгумаційні роботи триватимуть орієнтовно до 30 серпня.

У червні в Мінкульті повідомляли, що Україна надала дозвіл польській стороні на проведення ексгумаційних робіт на колишній території села Збоїська, що тепер у межах Львова.

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський нещодавно розповідав, що невдовзі ексгумаційні роботи мають початися в цій та ще в одній місцевості.