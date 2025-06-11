Україна та Польща взаємно дозволили проведення ексгумаційних робіт

Україна дозволила Польщі проводити ексгумаційні роботи щодо загиблих польських військовослужбовців, похованих на території колишнього села Збоїська.

Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій, пише "Європейська правда".

У середу, 11 червня, у Мінкульті повідомили, що Україна надала дозвіл польській стороні на проведення ексгумаційних робіт загиблих в 1939 році польських військовослужбовців, похованих на території колишнього села Збоїська (нині – в межах Львова).

Також зазначається, що Польща, своєю чергою, надала Україні дозвіл на проведення пошукових та ексгумаційних робіт в селі Юречкова.

Україна очікує на початок проведення таких робіт вже незабаром.

Питання ексгумацій роками було яблуком розбрату у відносинах між Україною та Польщею. Польська влада, очолювана Дональдом Туском, тисла на Київ з вимогою скасувати мораторій.

Наприкінці квітня у Тернопільській області, на території нині неіснуючого села Пужники, розпочали ексгумувати останки поляків, що загинули у 1945 році.

Нещодавно Сейм Польщі запровадив день пам’яті загиблих під час етнічних чисток на Волині як день пам’яті жертв "геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних територіях Другої Польської Республіки", в МЗС України розкритикували цей крок.