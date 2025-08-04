Во Львове начали эксгумацию польских воинов, погибших в начале Второй мировой

Во Львове польско-украинская команда начала поисково-эксгумационные работы с целью перезахоронения польских военных, погибших в начале Второй мировой войны.

Об этом сообщили в пресс-службе украинского Министерства культуры и стратегических коммуникаций, пишет "Европейская правда".

Поисково-эксгумационные работы начались 4 августа на территории бывшего кладбища на Збоищах с целью перезахоронения останков польских военных, представителей разных этносов, погибших во время обороны Львова от войск нацистской Германии.

"Работы проходят в рамках двустороннего сотрудничества, направленного на совместное осмысление исторических событий", – отметили в министерстве.

Полноценного кладбища на месте захоронения сейчас нет – кладбище просуществовало до 1960-х годов, а в 1987 году было окончательно ликвидировано. После распада СССР там установили символический крест.

Эксгумационные работы продлятся ориентировочно до 30 августа.

В июне в Минкульте сообщали, что Украина предоставила разрешение польской стороне на проведение эксгумационных работ на бывшей территории села Збоиска, которое теперь находится в пределах Львова.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский недавно рассказывал, что вскоре эксгумационные работы должны начаться в этой и еще в одной местности.