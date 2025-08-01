Глава МЗС Польщі розповів про прогрес в ексгумаційних роботах в Україні

Віцепремʼєр-міністр, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський високо оцінив прогрес у питанні пошуку та ексгумації жертв полій на Волині 1940-х років.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РАР, про це він сказав на пресконференції після зустрічі з главою МЗС України Андрієм Сибігою в польському місті Хобєлін.

На думку Сікорського, успіхом польсько-української співпраці є прогрес у справі пошуку та ексгумації жертв подій на Волині.

"Видаються чергові дозволи на пошуково-ексгумаційні роботи. Ми також чекаємо на початок українських робіт у селі Юречкова… та польських ексгумацій жертв 1939 року на території (колишнього села. – Ред.) Збоїська у Львові", – додав він.

"Як я розумію, що, можливо, роботи почнуться вже в понеділок", – анонсував Сікорський.

Глава МЗС Польщі також нагадав про роботу над двосторонньою угодою, що регулює питання освіти меншин, та рішення, що дозволяють зберегти статус шкільної освіти з польською мовою.

Питання ексгумацій роками було яблуком розбрату у відносинах між Україною та Польщею. Польська влада, очолювана Дональдом Туском, тисла на Київ з вимогою скасувати мораторій.

Ситуація зрушила з мертвого місця, коли наприкінці квітня у Тернопільській області, на території нині неіснуючого села Пужники, розпочали ексгумувати останки поляків, що загинули у 1945 році.

У червні Мінкульт України повідомив, що Україна надала дозвіл польській стороні на проведення ексгумаційних робіт загиблих в 1939 році польських військовослужбовців, похованих на території колишнього села Збоїська (нині – в межах Львова).