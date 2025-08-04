Які реформи в Україні будуть ключовими для ЄС

Брутальність спроби зламати в Україні антикорупційну систему, а також реакція українців, переважно молоді, які вийшли на вулицю з масовими протестами, привели до зняття мораторію на критику української влади з боку європейських партнерів.

У ЄС нарешті почали говорити вголос те, на що раніше лише натякали, і то далеко не завжди: або ви реально реформуєтесь, або вам не уникнути проблем – і з євроінтеграцією, і з фінансуванням.

Далі почався період гарних новин, але у Брюсселі прямо кажуть: "це – не завершення процесу".

Про те, що має зробити Україна, щоб повернути довіру ЄС після атаки на антикорупційні органи, читайте в статті Михайла Жернакова та Ольги Комарової з Фундації DEJURE Як розблокувати шлях до ЄС: ключові реформи, які має впровадити Україна. Далі – стислий її виклад.

ЄС чекає від України продовження реформ, причому керівники Євросоюзу публічно наголошують, що є два визначальні напрямки: верховенство права та боротьба з корупцією.

Чи будуть задоволені ці очікування – залежить передусім від наявності політичної волі на Банковій.

Але риторика ЄС минулого тижня дійсно змінилася. Тепер замість загальних фраз про важливість правосуддя у Брюсселі наголошують на конкретиці.

Речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, привітавши рішення Києва щодо НАБУ і САП, оголосив чіткий список того, що Україна зобов’язана виконати наступним після повернення незалежності антикорупційних інституцій:

Повернути міжнародних експертів до Конкурсної комісії Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) з правом вирішального голосу. Нарешті призначити чотирьох суддів Конституційного суду, яких відібрала Етична рада за участю міжнародних експертів. Відмовитись від "токсичних" поправок до Кримінального кодексу. Ухвалити закон про адміністративне судочинство, а саме створити спеціалізовані адміністративні суди, які розглядатимуть позови на акти президента, Кабінету міністрів та інших урядових органів.

Ці вимоги насправді не є новими, ці напрямки і раніше були пріоритетом для ЄС.

Наразі Київ має шанс продемонструвати, що шлях до Євросоюзу для нас є незворотним.

А також те, що ми усвідомлюємо вагу цих реформ для європейської України. Тим більше, що для втілення частини пріоритетів, оголошених речником ЄК, в Україні уже все готово.

Вирішення цих питань не потребує часу та особливих зусиль, а лише політичної волі з боку президента та Верховної ради.

Чи означає, що після вирішення зазначених проблем на шляху України до ЄС гарантовано засяє зелене світло?

Ще ні, але ці кроки точно покажуть, що українська влада не відмовляється від взятих на себе раніше зобов'язань. І зафіксують адекватність і розуміння владою основної цінності європейських країн – верховенства права.

І саме ці кроки, виконані щиро та повноцінно, дадуть президентові підстави вимагати у європейських партнерів кроку у відповідь – фактичного відкриття переговорів.

Втім, треба усвідомлювати, що на шляху до вступу Україні треба буде провести чимало змін. І реформування у сфері верховенства права також не вичерпується виконанням чотирьох пунктів, озвучених речником ЄК.

Відкриття вступних переговорів має дати імпульс для подальших реформ. Наступним кроком має стати оновлення Верховного суду. Це – ключовий елемент на шляху європейської інтеграції і побудови верховенства права.

Докладніше – в матеріалі Михайла Жернакова та Ольги Комарової Як розблокувати шлях до ЄС: ключові реформи, які має впровадити Україна.