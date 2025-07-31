ЄС вітає закон щодо НАБУ і САП, але попереджає: "це – не завершення процесу"

У Європейській комісії вважають, що законопроєкт №13533, затверджений Верховною Радою 31 липня, відновлює ключові запобіжники щодо незалежності антикорупційних органів в Україні, проте не завершує процес реформ антикорупційної сфери.

Про це, відповідаючи на питання кореспондентки "Європейської правди", заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє.

"Що стосується сьогоднішнього голосування, яке щойно відбулося у Верховній Раді, то Рада відновила ключові запобіжники, що забезпечують незалежність антикорупційних органів. На нашу думку, новий закон вирішує основні проблеми, пов’язані з незалежністю НАБУ і САП", – заявив Мерсьє.

Він додав, що Єврокомісії "ще потрібно ознайомитися з остаточним текстом закону, адже його щойно ухвалено".

"Однак хочу наголосити: це – ще не завершення процесу. Процес вступу України до ЄС вимагатиме постійних зусиль, спрямованих на забезпечення ефективної спроможності боротися з корупцією та дотримання принципу верховенства права", – підкреслив речник Єврокомісії.

Він наголосив, що в ЄС сподіваються, що Україна "швидко виконає ці зобов’язання та вживе рішучих заходів у сфері верховенства права".

"Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією і залишаємося готовими підтримувати Україну в цьому процесі" – повідомив Гійом Мерсьє.

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила скандальний законопроєкт №124214, що узалежнює НАБУ і САП від генерального прокурора.

31 липня Рада підтримала за основу та в цілому президентський законопроєкт №13533, покликаний виправити ситуацію з незалежністю НАБУ і САП.

Після цього ЄС дипломатичними каналами передав Києву попередження про наслідки у разі, якщо парламент не знайде голоси для повноцінного скасування норм проєкту 12414.

Про ці події читайте у статті "Як президент руйнував рух України до ЄС та чого чекати далі".

Також "Європейська правда" опублікувала позиційну статтю: "Мовчання вбиває демократію. Західні партнери мають змінити політику щодо України".