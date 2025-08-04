Какие реформы в Украине будут ключевыми для ЕС

Брутальность попытки сломать в Украине антикоррупционную систему, а также реакция украинцев, преимущественно молодежи, вышедших на улицы с массовыми протестами, привели к снятию моратория на критику украинской власти со стороны европейских партнеров.

В ЕС наконец-то начали говорить вслух то, на что раньше только намекали, и то далеко не всегда: либо вы реально проводите реформы, либо вам не избежать проблем – и с евроинтеграцией, и с финансированием.

Далее начался период хороших новостей, но в Брюсселе прямо говорят: "это – не завершение процесса".

О том, что должна сделать Украина, чтобы вернуть доверие ЕС после атаки на антикоррупционные органы, читайте в статье Михаила Жернакова и Ольги Комаровой из Фонда DEJURE Как разблокировать путь в ЕС: ключевые реформы, которые должна внедрить Украина. Далее – краткое изложение статьи.

ЕС ожидает от Украины продолжения реформ, причем руководители Евросоюза публично подчеркивают, что есть два определяющих направления: верховенство права и борьба с коррупцией.

Будут ли удовлетворены эти ожидания – зависит прежде всего от наличия политической воли на Банковой.

Но риторика ЕС на прошлой неделе действительно изменилась. Теперь вместо общих фраз о важности правосудия в Брюсселе делают акцент на конкретике.

Спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье, приветствуя решение Киева по НАБУ и САП, объявил четкий список того, что Украина обязана выполнить следующим после возвращения независимости антикоррупционных институтов:

1. Вернуть международных экспертов в Конкурсную комиссию Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) с правом решающего голоса.

2. Наконец назначить четырех судей Конституционного суда, которых отобрал Этический совет при участии международных экспертов.

3. Отказаться от "токсичных" поправок к Уголовному кодексу.

4. Принять закон об административном судопроизводстве, а именно создать специализированные административные суды, которые будут рассматривать иски на акты президента, Кабинета министров и других правительственных органов.

Эти требования на самом деле не являются новыми, эти направления и раньше были приоритетом для ЕС.

Сейчас Киев имеет шанс продемонстрировать, что путь в Евросоюз для нас необратим.

А также то, что мы осознаем важность этих реформ для европейской Украины. Тем более, что для реализации части приоритетов, объявленных спикером ЕК, в Украине уже все готово.

Решение этих вопросов не требует времени и особых усилий, а только политической воли со стороны президента и Верховной Рады.

Означает ли это, что после решения указанных проблем на пути Украины в ЕС гарантированно загорится зеленый свет?

Пока нет, но эти шаги точно покажут, что украинская власть не отказывается от взятых на себя ранее обязательств. И зафиксируют адекватность и понимание властью основной ценности европейских стран – верховенства права.

И именно эти шаги, выполненные искренне и полноценно, дадут президенту основания требовать у европейских партнеров ответного шага – фактического открытия переговоров.

Впрочем, нужно осознавать, что на пути к вступлению Украине предстоит провести немало изменений. И реформирование в сфере верховенства права также не исчерпывается выполнением четырех пунктов, озвученных спикером ЕК.

Открытие вступительных переговоров должно дать импульс для дальнейших реформ. Следующим шагом должно стать обновление Верховного суда. Это – ключевой элемент на пути европейской интеграции и построения верховенства права.

Подробнее – в материале Михаила Жернакова и Ольги Комаровой Как разблокировать путь в ЕС: ключевые реформы, которые должна внедрить Украина.