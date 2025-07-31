Єврокомісія нагадала Україні про вимогу призначити голову БЕБ

В Єврокомісії нагадали, що очікують від України прогресу у боротьбі з корупцією шляхом впровадження реформ, зокрема призначення керівника Бюро економічної безпеки.

Про це на брифінгу у Брюсселі заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, повідомляє "Європейська правда".

Мерсьє зазначив, що у короткостроковій перспективі Єврокомісія очікує від України прогресу в галузі верховенства права з різних питань.

"По-перше, Україна повинна приступити до якнайшвидшого призначення голови Бюро економічної безпеки", – зазначив він.

Як наступні кроки речник ЄК вказав поновлення міжнародних експертів у складі Вищої кваліфікаційної комісії з відбору суддів, призначення чотирьох суддів Конституційного суду, які пройшли міжнародну перевірку, відмову від "проблемних проєктів поправок до Кримінального кодексу", а також ухвалення закону про адміністративне судочинство.

"Таким чином, прогрес на всіх цих фронтах у різних сферах верховенства права є для нас дійсно важливим кроком", – резюмував речник.

На тлі ситуації довкола незалежності НАБУ і САП, як стало відомо ЄвроПравді від кількох джерел, у ЄС почали піднімати питання інших пов'язаних з реформами дій, включаючи призначення керівника БЕБ за підсумками проведеного конкурсу.

Нагадаємо, у липні, попри очікувані позитивні рішення з боку Євросоюзу, Київ почав наступ на реформи. Ми розповідали про це у статті "Як президент руйнував рух України до ЄС та чого чекати далі".

Також "Європейська правда" опублікувала позиційну статтю: "Мовчання вбиває демократію. Західні партнери мають змінити політику щодо України"