Президент Чехії допустив повернення до співпраці з РФ "як колись у минулому"

Президент Чехії Петр Павел не виключає повернення до взаємодії з РФ і бізнесу з нею, але передумовою цього має стати мир в Україні.

Про це він сказав в інтерв'ю BBC, передає "Європейська правда".

Петр Павел заявив про потребу залучити Росію за стіл переговорів щодо її війни проти України.

"Треба обговорити припинення вогню, а потім і мирну угоду. Після того, як ми досягнемо мирної угоди, ми зможемо почати відбудову України і потенційно, на основі російської поведінки, також повертати Росію за стіл, коли йдеться про питання європейської безпеки або будь-яку співпрацю чи бізнес з Росією, який ми мали раніше", – сказав він.

"Але базовою передумовою всього цього є мир в Україні", – заявив президент Чехії.

У цьому ж інтерв'ю президент Чехії дав зрозуміти, що вважає тимчасову російську окупацію українських територій прийнятною ціною її виживання як суверенної держави.

Також він вважає, що підвищення життєвих стандартів в Україні після війни як наслідок вступу в ЄС стане сигналом для жителів окупованих територій, що в Україні їм краще, ніж в Росії.