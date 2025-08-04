Президент Чехии допустил возвращение к сотрудничеству с РФ "как когда-то в прошлом"

Президент Чехии Петр Павел не исключает возвращения к взаимодействию с РФ и бизнесу с ней, но предпосылкой этого должен стать мир в Украине.

Об этом он сказал в интервью BBC, передает "Европейская правда".

Петр Павел заявил о необходимости привлечь Россию за стол переговоров по ее войне против Украины.

"Надо обсудить прекращение огня, а затем и мирное соглашение. После того как мы достигнем мирного соглашения мы сможем начать восстановление Украины и потенциально, на основе российского поведения, также возвращать Россию за стол, когда речь идет о вопросах европейской безопасности или любом сотрудничестве или бизнесе с Россией, который мы имели раньше", – сказал он.

"Но базовой предпосылкой всего этого является мир в Украине", – заявил президент Чехии.

В этом же интервью президент Чехии дал понять, что считает временную российскую оккупацию украинских территорий приемлемой ценой ее выживания как суверенного государства.

Также он считает, что повышение жизненных стандартов в Украине после войны как следствие вступления в ЕС станет сигналом для жителей оккупированных территорий, что в Украине им лучше, чем в России.