ЄС відкладе на пів року контрзаходи, які готував на випадок торгової війни зі США

Європейський Союз вирішив призупинити пакет контртарифів, які мав намір запровадити проти товарів зі США з 7 серпня, якби не вдалось домовитись про вигідніші умови торгівлі.

Про це у понеділок повідомив речник Європейської комісії Олоф Гілл, пише "Європейська правда" з посиланням на Europa Press.

За словами Гілла, ЄС продовжує працювати з США над остаточним формулюванням спільної декларації щодо двосторонньої торгівлі та тарифів.

"З огляду на ці цілі Комісія вживе необхідних заходів для призупинення на шість місяців контрзаходів ЄС проти США, які мали набути чинності 7 серпня", – додав він.

Гілл уточнив, що відповідне рішення Єврокомісії щодо контртарифів очікується вже у вівторок.

Як відомо, ЄС підготував відповідь на потенційні тарифи США, яка передбачає заходи на суму 93 млрд євро проти американського імпорту. Заходи мали б впроваджуватись поступово, починаючи з 7 серпня.

Але наприкінці липня Євросоюз і США уклали політичну угоду, яка передбачає закріплення тарифів на європейський імпорт до Штатів на рівні 15%.

Це стало підсумком багатьох місяців перемовин на тлі погроз з боку США встановити мита на європейські товари у розмірі 30% з 1 серпня, тоді як ЄС сподівався зберегти основну ставку тарифів на рівні 10%.

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