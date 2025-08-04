ЕС отложит на полгода контрмеры, которые готовил на случай торговой войны с США

Европейский Союз решил приостановить пакет контрмер, которые намеревался ввести против товаров из США с 7 августа, если не удастся договориться о более выгодных условиях торговли.

Об этом в понедельник сообщил спикер Европейской комиссии Олоф Гилл, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Europa Press.

По словам Гилла, ЕС продолжает работать с США над окончательной формулировкой совместной декларации по двусторонней торговле и тарифам.

"Учитывая эти цели, Комиссия примет необходимые меры для приостановки на шесть месяцев контрмер ЕС против США, которые должны были вступить в силу 7 августа", – добавил он.

Гилл уточнил, что соответствующее решение Еврокомиссии по контртарифам ожидается уже во вторник.

Как известно, ЕС подготовил ответ на потенциальные тарифы США, который предусматривает меры на сумму 93 млрд евро против американского импорта. Меры должны были вводиться постепенно, начиная с 7 августа.

Но в конце июля Евросоюз и США заключили политическое соглашение, которое предусматривает закрепление тарифов на европейский импорт в Штаты на уровне 15%.

Это стало итогом многих месяцев переговоров на фоне угроз со стороны США установить пошлины на европейские товары в размере 30% с 1 августа, тогда как ЕС надеялся сохранить основную ставку тарифов на уровне 10%.

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