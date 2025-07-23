ЄС готує єдиний пакет торговельних заходів проти США, що торкнеться товарів на 93 млрд євро

Європейський Союз об’єднає два пакети заходів у відповідь на мита США в єдиний, який стосуватиметься товарів на 93 млрд євро, та який буде готовий до застосування, якщо торговельні переговори з адміністрацією Трампа проваляться.

Про це в середу повідомив речник Єврокомісії, якого цитує видання Politico, інформує "Європейська правда".

Об’єднаний список передбачає мита на імпорт американських товарів до ЄС на загальну суму 93 млрд євро.

"Щоб зробити наші контрзаходи чіткішими, простішими та ефективнішими, ми об’єднаємо списки 1 і 2 в один загальний список", – сказав журналістам речник Єврокомісії з питань торгівлі Олоф Гілл.

Наразі дія тарифів на товари з першого списку призупинена до 6 серпня, а другий очікує на голосування 27 країн-членів ЄС.

Перший список був відповіддю на запроваджені Трампом у березні мита на сталь і алюміній, другий – нещодавно фіналізували.

За словами Гілла, об’єднаний список має набути чинності 7 серпня, хоча Єврокомісія має право продовжити призупинення дії цих заходів.

Цей крок є відповіддю на погрозу президента Трампа запровадити 30-відсоткові мита проти ЄС, якщо до 1 серпня сторонам не вдасться досягти торгової угоди.

"Наш пріоритет – переговори. Але паралельно ми готуємося до всіх можливих сценаріїв", – наголосив Гілл.

Тим часом Трамп оголосив про досягнення торговельної угоди з Японією, яка передбачає 15-відсоткове мито на всі товари, включно з автомобілями.