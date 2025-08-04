Чому у Сербії говорять про держпереворот і до чого тут ЄС

Проблеми чинної влади з антикорупційними органами – не лише українська "фішка".

З чимось подібним зараз зіткнулася і Сербія – причому дії "антикорупційників" президент Александар Вучич охарактеризував як "спробу державного перевороту". Так президент відреагував на затримання групи підозрюваних у дуже гучній справі – розслідування порушень, пов'язаних з проєктом модернізації залізничної лінії на півночі країни. Серед затриманих – двоє колишніх міністрів.

Докладніше про розслідування і його можливі наслідки для влади Сербії читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Полювання на Вучича? Чому президент Сербії заявив про спробу держперевороту. Далі – стислий її виклад.

1 серпня антикорупційні органи Сербії провели гучні затримання.

За наказом Генеральної прокуратури з питань організованої злочинності висунули звинувачення 12 посадовцям, включаючи двох колишніх міністрів.

Їм інкримінують заподіяння державі шкоди щонайменше на суму $115,5 млн.

3 серпня Вищий суд Белграда призначив усім підозрюваним по 30 днів арешту (щоправда, це рішення ще може бути оскаржене).

Усе це викликало справжній вибух в оточенні президента Вучича.

Перш за все, президент Сербії переконаний у тому, що підстав для арешту експосадовців немає.

Також Вучич стверджує, що остаточну згоду на затримання прокурори отримували у "західних посольствах" (але не каже, в яких саме). І "вишенька на торті" – за словами президента Сербії, Захід нібито має призначити спеціального посадовця, якій стежитиме за ситуацією у країні, і ним має стати колишній генсек НАТО та нинішній міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг.

А те, що напряму не сказав сам Вучич, радо додали в його оточенні.

"Відбувається напад на Сербію, напад на сербський народ... Це найжорстокіше полювання за головою президента Вучича", – заявила колишня віцепрем'єрка Зорана Михайлович.

Сербська опозиція сприйняла новину про масові затримання без особливого ентузіазму.

Річ у тім, що антикорупційні органи Сербії не мають репутації незалежних від президента Вучича. А тому масові затримання, припускають в опозиції, можуть бути частиною плану президента Сербії, як знизити напругу в суспільстві.

Варто нагадати, що з кінця минулого року у Сербії тривають масштабні протести, викликані трагедією у місті Новий Сад. Провідною силою цих протестів є студенти, натиснути на яких у сербської влади ніяк не виходить.

Причому в останні тижні протести стали більш політичними. Якщо раніше протестувальники вимагали справедливого розслідування трагедії, то тепер – дострокових виборів.

Ще одна проблема для Вучича – протестувальники почали використовувати праву риторику, подібну до владної. І це дозволяє їм залучити до себе чималу частину провладного електорату.

За таких обставин, побоюються в опозиції, Вучичу терміново потрібно перехоплювати ініціативу.

Арешт ексміністрів має заспокоїти частину суспільства, яка вимагає покарань за смерті у Новому Саді. Але одночасно звинувачення Заходу у спробі державного перевороту має мобілізувати ядерний електорат Вучича, а головне – запобігти його перетіканню до протестувальників.

І це все змушує опозицію скептично оцінювати перспективи нинішніх звинувачень.

Хай там як, нинішня істерика президента Сербії свідчить, що він не лише не зумів знайти протидію масовим протестам, а й поступово погіршує свої позиції.

Навіть якщо погодитися зі звинуваченнями опозиції, що нинішнє розслідування повністю контрольоване владою та має на меті відвернути увагу суспільства від протестів, така стратегія виглядає вкрай небезпечною.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Полювання на Вучича? Чому президент Сербії заявив про спробу держперевороту.