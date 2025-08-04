Почему в Сербии говорят о госперевороте и при чем здесь ЕС

Проблемы действующей власти с антикоррупционными органами – не только украинская "фишка".

С чем-то подобным сейчас столкнулась и Сербия – причем действия "антикоррупционеров" президент Александар Вучич охарактеризовал как "попытку государственного переворота". Так президент отреагировал на задержание группы подозреваемых в очень громком деле – расследовании нарушений, связанных с проектом модернизации железнодорожной линии на севере страны. Среди задержанных – двое бывших министров.

Подробнее о расследовании и его возможных последствиях для власти Сербии читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Охота на Вучича? Почему президент Сербии заявил о попытке госпереворота. Далее – краткое изложение.

1 августа антикоррупционные органы Сербии провели громкие задержания.

По приказу Генеральной прокуратуры по вопросам организованной преступности были выдвинуты обвинения 12 должностным лицам, включая двух бывших министров.

Им инкриминируют нанесение государству ущерба на сумму не менее $115,5 млн.

3 августа Высший суд Белграда назначил всем подозреваемым по 30 дней ареста (правда, это решение еще может быть обжаловано).

Все это вызвало настоящий взрыв в окружении президента Вучича.

Прежде всего, президент Сербии убежден в том, что оснований для ареста экс-чиновников нет.

Также Вучич утверждает, что окончательное согласие на задержание прокуроры получали в "западных посольствах" (но не говорит, в каких именно). И "вишенка на торте" – по словам президента Сербии, Запад якобы должен назначить специального чиновника, который будет следить за ситуацией в стране, и им должен стать бывший генсек НАТО и нынешний министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг.

А то, что напрямую не сказал сам Вучич, с радостью добавили в его окружении.

"Происходит нападение на Сербию, нападение на сербский народ... Это жесточайшая охота за головой президента Вучича", – заявила бывшая вице-премьер Зорана Михайлович.

Сербская оппозиция восприняла новость о массовых задержаниях без особого энтузиазма.

Дело в том, что антикоррупционные органы Сербии не имеют репутации независимых от президента Вучича. Поэтому массовые задержания, предполагают в оппозиции, могут быть частью плана президента Сербии по снижению напряжения в обществе.

Стоит напомнить, что с конца прошлого года в Сербии продолжаются масштабные протесты, вызванные трагедией в городе Новый Сад. Ведущей силой этих протестов являются студенты, надавить на которых у сербских властей никак не получается.

Причем в последние недели протесты стали более политическими. Если раньше протестующие требовали справедливого расследования трагедии, то теперь – досрочных выборов.

Еще одна проблема для Вучича – протестующие начали использовать правую риторику, подобную властной. И это позволяет им привлечь к себе немалую часть провластного электората.

В таких обстоятельствах, опасаются в оппозиции, Вучичу срочно нужно перехватить инициативу.

Арест экс-министров должен успокоить часть общества, которая требует наказания за смерти в Новом Саде. Но одновременно обвинение Запада в попытке государственного переворота должно мобилизовать ядерный электорат Вучича, а главное – предотвратить его перетекание к протестующим.

И все это заставляет оппозицию скептически оценивать перспективы нынешних обвинений.

Как бы то ни было, нынешняя истерика президента Сербии свидетельствует, что он не только не сумел найти противодействие массовым протестам, но и постепенно ухудшает свои позиции.

Даже если согласиться с обвинениями оппозиции, что нынешнее расследование полностью контролируется властью и имеет целью отвлечь внимание общества от протестов, такая стратегия выглядит крайне опасной.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Охота на Вучича? Почему президент Сербии заявил о попытке госпереворота.