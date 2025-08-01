ЗМІ: Вучич скликає Радбез Сербії через нібито "спробу держперевороту"

Президент Сербії Александар Вучич скликає на 2 серпня екстрене засідання ради безпеки на тлі повідомлень у ЗМІ про підготовку "держперевороту" прокуратурою з питань організованої злочинності.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Vecernje Novosti.

Причина зустрічі не зазначається, однак видання дізналося про триваючу "масову спробу держперевороту" у країні, нібито керованого "європейцями".

"Триває масштабна спроба державного перевороту, яку, як кажуть, здійснюють європейці через спеціального прокурора прокуратури з організованої злочинності Младена Ненадіча, прокурора прокуратури з організованої злочинності Ясміну Ганіч, частину поліції", – йдеться у повідомленні.

Перед цим, вранці 1 серпня стало відомо про затримання ексміністра торгівлі Сербії Томіслава Моміровича.

Прокуратура з організованої злочинності оголосила, що Томіслав Момірович, ексміністр будівництва, транспорту та інфраструктури Сербії Горан Весіч, заступниця Весіча Аніта Дімоскі, колишній директор залізничної інфраструктури Сербії Небойша Шурлан, який є одним з підозрюваних у смертельній аварії на вокзалі в Новому Саду, і менеджерка Сербської залізниці Слободанка Катаніч завдали збитків бюджету Республіки Сербія на суму 115 мільйонів 558 тисяч 520 доларів США.

Момірович, Дімоскі та Шурлан є серед шести осіб, заарештованих 1 серпня в рамках розслідування TOK, а в провадженні фігурують ще п'ять підозрюваних, серед яких Горан Весіч. Прокуратура підтвердила, що він був госпіталізований у четвер, а раніше ЗМІ повідомляли, що він переніс екстрену операцію в перші години 1 серпня.

Прокуратура уточнила, що це розслідування проводилося оперативною групою з розслідування фінансових потоків, пов'язаних з проєктом "Модернізація та реконструкція угорсько-сербської залізничної лінії на маршруті Нові-Сад – Суботиця – державний кордон (Келебія)".

"Оперативна група продовжить розпочату роботу в найближчий період з розслідування фінансових потоків, пов'язаних з іншими аспектами проекту "Модернізація та реконструкція угорсько-сербської залізниці на ділянці Нові-Сад – Суботиця – державний кордон (Келебія)", – повідомила прокуратура з питань організованої злочинності.

Нагадаємо, 1 листопада 2024 року бетонний навіс нещодавно відремонтованого вокзалу в місті Новий Сад на півночі Сербії несподівано обвалився. На місці загинули 15 людей, ще одна людина померла пізніше в лікарні.

Катастрофа, яку багато хто пов'язує з корупцією, викликала хвилю студентських протестів проти президента Александара Вучича, що сколихнули Сербію.

Вучич вважає, що протести є інспірованими з-за кордону.

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