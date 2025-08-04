Шмигаль оголосив про запуск нового механізму військової підтримки від США й НАТО

Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що Сполучені Штати й НАТО запустили новий механізм надання Україні військової допомоги, який передбачає фінансування американської зброї через внески партнерів.

Про це він написав на Facebook, повідомляє "Європейська правда".

За словами Шмигаля, новий механізм діє через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) і покликаний забезпечити "швидке постачання Україні систем і озброєння, які, у великій кількості, можна отримати від США".

"Механізм PURL передбачає формування переліку обладнання та боєприпасів, сформованих на основі запитів України, які підтверджені Верховним головнокомандувачем сил НАТО в Європі (SACEUR). Нові пакети допомоги оголошуватимуться на регулярній основі", – пояснив міністр оборони.

При цьому країни-члени Альянсу та партнери отримають можливість фінансувати поставки американського озброєння та технологій "через добровільні внески", уточнив Шмигаль.

Він додав, що НАТО координуватиме постачання в межах цього механізму, зокрема через Центр допомоги для України у сфері безпеки та навчання (NSATU).

"Нідерланди взяли на себе фінансування першого пакета допомоги на суму 500 млн євро, і очікується, що поставки зброї відбудуться вже незабаром. Найближчим часом очікуються також нові важливі оголошення", – анонсував міністр.

Про новий механізм фінансування військової допомоги Києву раніше писало агентство Reuters. Тоді його джерела казали, що у НАТО сподіваються надати Україні зброї на суму 10 мільярдів доларів.

Перед цим повідомляли, що в Конгресі подали на розгляд законопроєкт PEACE Act, який передбачає створення фонду при Міністерстві фінансів США, куди союзники по НАТО зможуть вносити кошти для поповнення військового обладнання, переданого Україні.