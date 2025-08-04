Шмыгаль объявил о запуске нового механизма военной поддержки от США и НАТО

Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что Соединенные Штаты и НАТО запустили новый механизм предоставления Украине военной помощи, который предусматривает финансирование американского оружия за счет взносов партнеров.

Об этом он написал в Facebook, сообщает "Европейская правда".

По словам Шмыгаля, новый механизм действует по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) и призван обеспечить "быструю поставку Украине систем и вооружения, которые в большом количестве можно получить от США".

"Механизм PURL предусматривает формирование перечня оборудования и боеприпасов, сформированных на основе запросов Украины, которые подтверждены Верховным главнокомандующим силами НАТО в Европе (SACEUR). Новые пакеты помощи будут объявляться на регулярной основе", – пояснил министр обороны.

При этом страны-члены Альянса и партнеры получат возможность финансировать поставки американского вооружения и технологий "через добровольные взносы", уточнил Шмыгаль.

Он добавил, что НАТО будет координировать поставки в рамках этого механизма, в частности через Центр помощи для Украины в сфере безопасности и обучения (NSATU).

"Нидерланды взяли на себя финансирование первого пакета помощи на сумму 500 млн евро, и ожидается, что поставки оружия состоятся уже в ближайшее время. В ближайшее время ожидаются также новые важные объявления", – анонсировал министр.

О новом механизме финансирования военной помощи Киеву ранее писало агентство Reuters. Тогда его источники говорили, что в НАТО надеются предоставить Украине оружия на сумму 10 миллиардов долларов.

Перед этим сообщалось, что в Конгрессе подали на рассмотрение законопроект PEACE Act, который предусматривает создание фонда при Министерстве финансов США, куда союзники по НАТО смогут вносить средства для пополнения военного оборудования, переданного Украине.