Шмыгаль объявил о запуске нового механизма военной поддержки от США и НАТО
Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что Соединенные Штаты и НАТО запустили новый механизм предоставления Украине военной помощи, который предусматривает финансирование американского оружия за счет взносов партнеров.
Об этом он написал в Facebook, сообщает "Европейская правда".
По словам Шмыгаля, новый механизм действует по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) и призван обеспечить "быструю поставку Украине систем и вооружения, которые в большом количестве можно получить от США".
"Механизм PURL предусматривает формирование перечня оборудования и боеприпасов, сформированных на основе запросов Украины, которые подтверждены Верховным главнокомандующим силами НАТО в Европе (SACEUR). Новые пакеты помощи будут объявляться на регулярной основе", – пояснил министр обороны.
При этом страны-члены Альянса и партнеры получат возможность финансировать поставки американского вооружения и технологий "через добровольные взносы", уточнил Шмыгаль.
Он добавил, что НАТО будет координировать поставки в рамках этого механизма, в частности через Центр помощи для Украины в сфере безопасности и обучения (NSATU).
"Нидерланды взяли на себя финансирование первого пакета помощи на сумму 500 млн евро, и ожидается, что поставки оружия состоятся уже в ближайшее время. В ближайшее время ожидаются также новые важные объявления", – анонсировал министр.
О новом механизме финансирования военной помощи Киеву ранее писало агентство Reuters. Тогда его источники говорили, что в НАТО надеются предоставить Украине оружия на сумму 10 миллиардов долларов.
Перед этим сообщалось, что в Конгрессе подали на рассмотрение законопроект PEACE Act, который предусматривает создание фонда при Министерстве финансов США, куда союзники по НАТО смогут вносить средства для пополнения военного оборудования, переданного Украине.