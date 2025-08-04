Нідерланди передадуть Україні ракети і компоненти для системи Patriot

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс у понеділок оголосив про нову військову допомогу Україні, до якої увійшли комплектуючі та ракети до системи протиповітряної оборони Patriot.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав на Х.

Брекельманс наголосив, що Україна зараз "потребує посилення протиповітряної оборони та боєприпасів".

"Нідерланди нададуть пакет американських озброєнь (включно з комплектуючими до систем Patriot та ракетами) на суму 500 мільйонів євро. Це допоможе Україні захистити себе та решту Європи від російської агресії", – додав він.

Інших подробиць, зокрема деталей і термінів поставки військової допомоги, міністр оборони Нідерландів не уточнив.

Раніше він підтверджував готовність його країни співфінансувати постачання додаткових систем Patriot для України.

Німеччина минулого тижня заявила, що поставить Україні дві системи протиповітряної оборони Patriot після досягнення угоди з США про те, що Берлін буде першим у черзі на отримання нових систем замість переданих.