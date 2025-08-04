Посол у Польщі засудив маніпуляції ультраправого політика з гаслом "Слава Україні!"

Український посол у Польщі Василь Боднар відреагував на спробу одного з політиків ультраправої "Конфедерації" привʼязати гасло "Слава Україні!" до нацистської ідеології.

Про це він написав на Facebook, повідомляє "Європейська правда".

За словами Боднара, в Україні "з великим подивом і занепокоєнням сприйняли висловлювання одного депутата Сейму Польщі від партії "Конфедерація", який, на відміну від багатьох інших польських парламентарів, у неприпустимій формі згадав офіційне національне гасло нашої держави – "Слава Україні!".

Дипломат нагадав, що гасло "Слава Україні!" є поширеним способом вираження підтримки суверенітету України та героїзму її народу і має для українців таке ж значення, як для поляків – гасло "Niech żyje Polska!".

"Спекуляції навколо гасла "Слава Україні!" з намаганням прив’язати його до крайніх нацистських ідеологій є хибними й невиправданими. Вони грають на руку ворожим наративам, спрямованим на розкол демократичної спільноти", – застеріг він.

Боднар насамкінець закликав до виваженості у висловлюваннях, взаємної поваги та "утримання від дій, що можуть завдати шкоди взаємній довірі між нашими народами".

Нагадаємо, у 2023 році проросійський президент Хорватії Зоран Міланович назвав гасло "Слава Україні!" "вигуком найрадикальніших шовіністів Західної України, які співпрацювали з нацистами й убили тисячі євреїв, поляків".

На це відреагував тодішній речник МЗС Олег Ніколенко.