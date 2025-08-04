Посол в Польше осудил манипуляции ультраправого политика с лозунгом "Слава Украине!"

Украинский посол в Польше Василий Боднар отреагировал на попытку одного из политиков ультраправой "Конфедерации" привязать лозунг "Слава Украине!" к нацистской идеологии.

Об этом он написал на Facebook, сообщает "Европейская правда".

По словам Боднара, в Украине "с большим удивлением и беспокойством восприняли высказывания одного депутата Сейма Польши от партии "Конфедерация", который, в отличие от многих других польских парламентариев, в недопустимой форме упомянул официальный национальный лозунг нашего государства – "Слава Украине!".

Дипломат напомнил, что лозунг "Слава Украине!" является распространенным способом выражения поддержки суверенитета Украины и героизма ее народа и имеет для украинцев такое же значение, как для поляков – лозунг "Niech żyje Polska!".

"Спекуляции вокруг лозунга "Слава Украине!" с попыткой привязать его к крайним нацистским идеологиям являются ошибочными и неоправданными. Они играют на руку враждебным нарративам, направленным на раскол демократического сообщества", – предостерег он.

Боднар в заключение призвал к взвешенности в высказываниях, взаимному уважению и "воздержанию от действий, которые могут нанести ущерб взаимному доверию между нашими народами".

Напомним, в 2023 году пророссийский президент Хорватии Зоран Миланович назвал лозунг "Слава Украине!" "криком самых радикальных шовинистов Западной Украины, которые сотрудничали с нацистами и убили тысячи евреев, поляков".

На это отреагировал тогдашний спикер МИД Олег Николенко.