Президент Фінляндії поговорив з Трампом перед закінченням дедлайну для Путіна

Президент Фінляндії Александер Стубб провів телефонну розмову з очільником Білого дому Дональдом Трампом, однією з тем якої стала війна РФ проти України.

Про це Стубб написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Фінський президент назвав свою розмову з Трампом "хорошою і продуктивною".

"Ми обговорили агресивну війну Росії в Україні. Дедлайн, встановлений президентом Трампом для припинення вогню, наближається", – зазначив Стубб.

Він додав, що Фінляндія підтримує всі зусилля, спрямовані на негайне припинення вогню.

Президенти також обговорили питання про криголами, які, як зазначив Стубб, відіграють важливу роль у забезпеченні безпеки та співпраці між союзниками.

"Фінляндія побудувала 60 відсотків усіх криголамів у світі. Ми маємо можливість будувати їх надійно і швидко", – додав він.

Нагадаємо, 28 липня Трамп заявив, що США почнуть вводити мита та інші заходи проти Росії через 10 днів, якщо Москва не продемонструє прогресу в припиненні війни в Україні.

Встановлений Трампом дедлайн для господаря Кремля Владіміра Путіна спливає 8 серпня.

Посол США при НАТО Меттью Вітакер висловлював переконання, що американський президент може зупинити здатність Росії фінансувати війну.