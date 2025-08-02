Посол США при НАТО: Трамп може завершити здатність Росії фінансувати війну

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що американський президент Дональд Трамп все ще має важелі впливу для дипломатичного завершення війни в Україні, та здатний зупинити здатність Росії фінансувати війну.

Про це Вітакер сказав в інтерв’ю американському телеканалу Newsmax, повідомляє "Європейська правда".

За словами дипломата, якщо глава РФ Владімір Путін не погодиться на припинення вогню, наступного тижня будуть введені суворі санкції проти Росії та країн, які ведуть з нею бізнес.

"Суть в тому, що Путін повинен продавати свою нафту. Він продає її Китаю. Він продає її Індії. Він продає її Бразилії. І ці країни тепер зазнають досить значного впливу через те, що ведуть бізнес з Росією, а Росія не матиме жодних друзів. Вона не матиме жодних торговельних партнерів. І її здатність фінансувати цю війну закінчиться", – заявив Вітакер.

Він додав, що це змусить Росію у результаті сісти за стіл переговорів.

"Обидві сторони повинні дійти згоди, яка, швидше за все, не буде ідеальною для них, але водночас вбивства повинні припинитися", – сказав посол США при НАТО.

Вітакер також не вважає, що жорсткі санкції Сполучених Штатів зблизять двох супротивників США – РФ та Китай.

"Усі карти в руках Сполучених Штатів Америки. І найголовніше, що всі карти в руках Дональда Трампа. Це не останній варіант, який у нього є. Якщо Китай і Росія хочуть приєднатися до світу, який дотримується правил, не вторгається в інші країни, не вбиває і не сіє хаос, то ласкаво просимо", – додав Вітакер.

Раніше цього тижня Трамп заявив, що США почнуть вводити мита та інші заходи проти Росії через 10 днів, якщо Москва не продемонструє прогресу в припиненні війни в Україні.

Перед цим Трамп заявив про своє розчарування Путіним та пообіцяв скоротити встановлений для нього дедлайн у 50 днів для миру в Україні.