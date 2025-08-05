Президент Финляндии поговорил с Трампом перед истечением дедлайна для Путина
Президент Финляндии Александер Стубб провел телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом, одной из тем которого стала война РФ против Украины.
Об этом Стубб написал у себя в Х, сообщает "Европейская правда".
Финский президент назвал свой разговор с Трампом "хорошим и продуктивным".
"Мы обсудили агрессивную войну России в Украине. Дедлайн, установленный президентом Трампом для прекращения огня, приближается", – отметил Стубб.
Он добавил, что Финляндия поддерживает все усилия, направленные на немедленное прекращение огня.
Президенты также обсудили вопрос о ледоколах, которые, как отметил Стубб, играют важную роль в обеспечении безопасности и сотрудничества между союзниками.
"Финляндия построила 60 процентов всех ледоколов в мире. Мы имеем возможность строить их надежно и быстро", – добавил он.
Напомним, 28 июля Трамп заявил, что США начнут вводить пошлины и другие меры против России через 10 дней, если Москва не продемонстрирует прогресс в прекращении войны в Украине.
Установленный Трампом дедлайн для хозяина Кремля Владимира Путина истекает 8 августа.
Посол США при НАТО Мэттью Витакер высказывал убеждение, что американский президент может остановить способность России финансировать войну.