Президент Финляндии поговорил с Трампом перед истечением дедлайна для Путина

Президент Финляндии Александер Стубб провел телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом, одной из тем которого стала война РФ против Украины.

Об этом Стубб написал у себя в Х, сообщает "Европейская правда".

Финский президент назвал свой разговор с Трампом "хорошим и продуктивным".

"Мы обсудили агрессивную войну России в Украине. Дедлайн, установленный президентом Трампом для прекращения огня, приближается", – отметил Стубб.

Он добавил, что Финляндия поддерживает все усилия, направленные на немедленное прекращение огня.

Президенты также обсудили вопрос о ледоколах, которые, как отметил Стубб, играют важную роль в обеспечении безопасности и сотрудничества между союзниками.

"Финляндия построила 60 процентов всех ледоколов в мире. Мы имеем возможность строить их надежно и быстро", – добавил он.

Напомним, 28 июля Трамп заявил, что США начнут вводить пошлины и другие меры против России через 10 дней, если Москва не продемонстрирует прогресс в прекращении войны в Украине.

Установленный Трампом дедлайн для хозяина Кремля Владимира Путина истекает 8 августа.

Посол США при НАТО Мэттью Витакер высказывал убеждение, что американский президент может остановить способность России финансировать войну.