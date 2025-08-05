Сейм Польщі зняв імунітет з депутата, який керував комісією щодо Смоленської катастрофи

Сейм Польщі позбавив імунітету депутата від опозиційної "Права і справедливості", ексголову комісії з питань розслідування Смоленської катастрофи Антоні Мацеревича.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Голосуванням після закритої частини парламентського засідання нижня палата польського парламенту прийняла рішення про позбавлення депутата недоторканності.

Справа пов'язана з можливим розголошенням Мацеревичем секретної інформації, хоча сам фігурант відкидає звинувачення, стверджуючи, що він мав дозвіл на публікацію документів.

За зняття недоторканності з Мацеревича проголосували 240 депутатів, 190 – проти і дев'ять утрималися.

Прокурор хоче звинуватити депутата від "Права і справедливості", серед іншого, в тому, що він розголосив секретну інформацію, будучи головою так званої Смоленської підкомісії.

"Я закликаю всіх депутатів проголосувати за зняття депутатської недоторканності з Антоні Мацеревича. На мою думку, Мацеревич повинен відповісти перед судом за всі питання, пов'язані з його діяльністю", – заявив журналістам заступник глави Міністерства оборони Цезарій Томчик і нагадав про порушення, що, на його думку, мали місце в Смоленській підкомісії, яку очолював Мацеревич.

Томчик згадав про вибіркове ставлення до змісту експертних висновків, замовлених з метою пояснення причин катастрофи 10 квітня 2010 року, а також про відсутність у звіті оцінок і висновків, які не узгоджувалися з його власною тезою про замах на вбивство.

За словами заступника глави Міноборони, Смоленська підкомісія під керівництвом Мацеревича прагнула "не показати правду, а приховати її".

Подання на зняття недоторканності з депутата від "Права і справедливості" було подано ще в липні колишнім міністром юстиції та генеральним прокурором Адамом Боднаром. Прокурор має намір звинуватити Мацеревича в тому, що він "будучи посадовою особою – головою підкомісії з повторного розслідування авіакатастрофи і членом Державної комісії з розслідування авіаційних подій – розголосив інформацію з грифами "цілком таємно", "таємно", "конфіденційно" і "з обмеженим доступом".

Антоні Мацеревич відкидає всі звинувачення і стверджує, що не розголошував жодної секретної інформації.

Нагадаємо, в грудні 2023 року новий уряд Польщі розпорядився ліквідувати підкомісію з повторного розслідування Смоленської катастрофи, стверджуючи, що та не має нічого спільного з поясненням причин катастрофи, але має "багато спільного з політикою".

Детальніше про розслідування цієї справи читайте у статті Вбивство президента Польщі: що показав звіт щодо Смоленської катастрофи 2010 року.