Сейм Польши снял иммунитет с депутата, руководившего комиссией по Смоленской катастрофе

Сейм Польши лишил иммунитета депутата от оппозиционной "Права и справедливости", экс-главу комиссии по вопросам расследования Смоленской катастрофы Антони Мацеревича.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Голосованием после закрытой части парламентского заседания нижняя палата польского парламента приняла решение о лишении депутата неприкосновенности.

Дело связано с возможным разглашением Мацеревичем секретной информации, хотя сам фигурант отвергает обвинения, утверждая, что он имел разрешение на публикацию документов.

За снятие неприкосновенности с Мацеревича проголосовали 240 депутатов, 190 – против и девять воздержались.

Прокурор хочет обвинить депутата от "Права и справедливости", среди прочего, в том, что он разгласил секретную информацию, будучи председателем так называемой Смоленской подкомиссии.

"Я призываю всех депутатов проголосовать за снятие депутатской неприкосновенности с Антони Мацеревича. По моему мнению, Мацеревич должен ответить перед судом за все вопросы, связанные с его деятельностью", – заявил журналистам заместитель главы Министерства обороны Цезарий Томчик, напомнив о нарушениях, которые, по его мнению, имели место в Смоленской подкомиссии, которую возглавлял Мацеревич.

Томчик упомянул о выборочном отношении к содержанию экспертных заключений, заказанных с целью объяснения причин катастрофы 10 апреля 2010 года, а также об отсутствии в отчете оценок и выводов, которые не согласовывались с его собственным тезисом о покушении на убийство.

По словам заместителя главы Минобороны, Смоленская подкомиссия под руководством Мацеревича стремилась "не показать правду, а скрыть ее".

Представление на снятие неприкосновенности с депутата от "Права и справедливости" было подано еще в июле бывшим министром юстиции и генеральным прокурором Адамом Боднаром. Прокурор намерен обвинить Мацеревича в том, что он "будучи должностным лицом – председателем подкомиссии по повторному расследованию авиакатастрофы и членом Государственной комиссии по расследованию авиационных происшествий – разгласил информацию с грифами "совершенно секретно", "секретно", "конфиденциально" и "с ограниченным доступом".

Антони Мацеревич отвергает все обвинения и утверждает, что не разглашал никакой секретной информации.

Напомним, в декабре 2023 года новое правительство Польши распорядилось ликвидировать подкомиссию по повторному расследованию Смоленской катастрофы, утверждая, что та не имеет ничего общего с объяснением причин катастрофы, но имеет "много общего с политикой".

Подробнее о расследовании этого дела читайте в статье Убийство президента Польши: что показал отчет по Смоленской катастрофе 2010 года.